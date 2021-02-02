



رابط الاستعلام عن موعد صرف دفعه شهر فبراير من منحة العمالة الغير منتظمة 2021





منحة العمالة الغير منتظمة 2021، يترقب المواطنين المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة موعد صرف دفعه الشهر الجاري وذلك لاحتياجهم الشديد لها لأنها تعمل علي المساهمة في أن يقومون بجلب احتياجاتهم الأساسية ، الجدير بالذكر أن الدولة المصرية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص علي الوقوف جانب المواطن المصري في جميع أزماتة حيث تم إطلاق هذه المبادرة من اجل احتواء التداعيات التي خلفها وباء كورونا والمتمثلة في توقف الأنشطة التجارية لكثير من عمال اليومية التي اصبح ليس لديهم مصدر دخل اخر .





منحة العمالة الغير منتظمة 2021

تشرف وزارة القوي العاملة من جانبها علي كل ما يخص منحه العمالة الغير منتظمه إلي خصصها السيد الرئيس للعمال وفقا لانطباق الشروط المطلوبة عليهم لضمان أن يصل الدعم إلي مستحقيه من عمال اليومية ، الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتخصيص الموقع الرسمي لها من اجل أن تتيح للعمال الاستعلام بشكل سهل عن الموعد المحدد للصرف حتي لا يحدث تكدسات أو تجمع علي المصالح الحكومية المعنية بالأمر حيث يتم الصرف عبر مكاتب البريد المختلفة وفقا للأيام التي تقسمها الوزارة وتبلغ بها المستحقين عبر الرسائل النصية المرسل اليهم علي هواتفهم المحمولة .





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة 500 جنيه

قامت وزارة القوي العاملة خلال الأشهر السابقة بصرف عدة دفعات للمستحقين وذلك من خلال مكاتب البريد وفقا لجدول مواعيد حتي لا يحدث تكدس ونحن بدورنا سننشر لكم من خلال هذه السطور الخطوات الواجب اتباعها من اجل معرفه موعد استلام دفعة يناير :





- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة .

- تسجيل الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم .

- التأكد من صحة البيانات المسجلة والضغط علي كلمة استعلام .