السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الكونغو في شتى المجالات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس تشيسكيدي في مصر، معربًا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أشاد الرئيس بمجمل العلاقات مع الكونغو الديمقراطية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلًا عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة، مؤكدًا سيادته أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس الكونغو الديمقراطية عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، والدعم السياسي المصري الصادق والراسخ لبلاده، مؤكدًا الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، ومشيدًا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في الكونغو الديمقراطية في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والبنية الأساسية، مع الإعراب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده، فضلًا عن تعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر لأبناء الكونغو الديمقراطية في مجالات بناء القدرات، خاصةً في ضوء الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها مصر حاليًا والمشروعات القومية الكبرى الجارية والمخطط إنشاؤها.

كما أكد الرئيس تشيسكيدي الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة، إلى جانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، وكذا المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، والتي دومًا ما تنعكس على الدعم المصري الكبير لمختلف دول المنطقة على شتى الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضًا التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2021.

وفي ختام المباحثات؛ عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، حيث ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر متحدث الرئاسة رئيس الكونغو الفجر الرئيس السيسي

أخبار تهمك

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ 17 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

أسباب رحيل عموري عن الجزيرة الإماراتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"السيسي" يستقبل رئيس برلمان جمهورية غانا‎

"السيسي" يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية ويعقدان جلسة مباحثات‎ (صور)

"السيسي" يستقبل رئيس جمهورية غانا

ننشر تفاصيل لقاء السيسي برئيسة البرلمان الأوغندي

التفاصيل الكاملة لجلسة مباحثات السيسي مع رئيس وزراء اليابان

"السيسي" يلتقي مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي‎

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

03:59 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع