صلاح عبد الله لساندرا نشأت: النهاردة يوم غير عادي كل سنة وانتي ساندرا نشأت

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احتفل النجم صلاح عبد الله، بعيد ميلاد المخرجة ساندرا نشأت التي تحتفل به اليوم، وأكد علي أمنياته لها بالسعادة.





ونشر صلاح عبد الله، صورة تجمعه بساندرا نشأت عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير " إنستجرام" وكتب عليها قائلا:" أيوه ٢ / ٢ / ٢٠٢١ يوم غيرعادي لأنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جداً وبسيطة جداً ولذيذة جداً ومتواضعة جداً ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي كل سنة وانتى ساندرا نشأت".





وشارك صلاح عبد الله فى 3 أفلام من آخراج ساندرا نشأت هم "الرهينة" بطولة أحمد عز وياسمين عبد العزيز ونور اللبنانية وماجد الكدوانى و"مسجون ترانزيت" بطولة أحمد عز ونور الشريف وإيمان العاصى، و"المصلحة" بطولة أحمد السقا وأحمد عز وحنان ترك وأحمد السعدنى وكندة علوش، والمصلحة هو آخر الأفلام التى قامت بإخراجها .