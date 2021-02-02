سولشار يعنف لاعبي مانشستر يونايتد ضد التحكيم

صرح أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتدالإنجليزي، أن لاعبي فريقه يحتاجون إلى إحداث المزيد من الضجة مع الحكام خلال المباريات، إذا كانوا على حق ولايظلوا لطفاء.









قالت صحيفة ديلي ميل: "كشف سولشار أن مندوب المباراة الذي خسر الأسبوع الماضي أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، اعترف بأن الحكم ارتكب خطأً مرتين، مما سمح للهدف الأول لفريق شيفيلد، ثم ألغى محاولة ليونايتد".









يعتقد سولشار أنه كان بإمكان لاعبيه مناقشة قضيتهم بقوة أكبر لإقناع حكم الفيديو المساعد، والحكم بيتر بانكس، بإلقاء نظرة فاحصة على كلا الواقعتين، لكنه أكد على أنه لا يشجعهم على مخاطبة المسؤولين.









وقال: "ربما كان علينا إثارة المزيد من الضجة، نحن مجموعة من اللاعبين اللطفاء، ربما كان علينا التمسك بهذا الأمر أو جعلهم ينظرون إليه قبل بدء المباراة مرة أخرى، لذا فهذه أشياء علينا التعلم منها، ونستخدمها كحافز".









وأضاف: "لن تتوقع الحصول على أي شيء مجاناً، كان هناك سرد لفترة طويلة جدًا حول القرارات التي اتخذت لنا، لكنني لا أريد أن يمارس لاعبي فريقي ضغوطًا غير عادلة على الحكام، نتركهم لها، هذه هي وظيفتهم".









وتابع: "تغير الزخم بالنسبة لنا مع مباراة شيفيلد يونايتد، لا أحب طرح هذ لكني حصلت على تقرير المندوب عن الحكم، وكان القراران خاطئين، اعترفوا أنه كان يجب إلغاء هدفهم، وكان يجب أن يقف هدفنا، هذا عامل تغيير كبير في الزخم بالنسبة لنا، ليس لدي أي مشكلة مع الخطأ البشري، وأنا أفهم سبب اتخاذ القرارات’’.











