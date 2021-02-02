تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:
الزمالك: 23 نقطة.
الأهلي: 21 نقطة.
الجونة: 18 نقطة.
المصري: 16 نقطة.
بيراميدز: 15 نقطة.
سيراميكا: 14 نقطة.
إنبي: 13 نقطة.
مصر للمقاصة: 13 نقطة.
سموحة: 12 نقاط.
طلائع الجيش: 10 نقاط.
المقاولون العرب: 10 نقاط.
أسوان: 9 نقاط.
الإسماعيلي: 8 نقاط.
البنك الأهلي: 8 نقاط.
غزل المحلة: 8 نقاط.
الاتحاد السكندري: 8 نقاط.
وادي دجلة: 7 نقاط.
الإنتاج الحربي: 5 نقاط.

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