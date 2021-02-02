محمد عبد الرحمن وأوس أوس ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يحل الفنان محمد عبد الرحمن والفنان محمد أسامة "أوس أوس" ضيفين على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.


تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين النجمين، كما يتشاركان الغناء خلال الحلقة، فضلا عن الحديث عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتهما سويا، أو مع زملائهم في الوسط الفني.


يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.


برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.

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