إنجازات قطاع الطيران في مصر.. بعضها تحقق رغم كورونا

Advertisements



عدة إنجازات حققتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال السنوات الأخيرة، ومن بين تلك الإنجازات نجاحات تحدت الأزمات التي خلقتها جائحة كورونا على مدار الأشهر الأخيرة.



يذكر أن فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" ظهر في نهاية 2019، ومع بدايات 2020 بدأ في الظهور بالمحافظات المصرية، مأثرا على كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الإنجازات التي حققها قطاع الطيران خلال الأشهر الأخيرة، حسب ما أعلنها وزير الطيران محمد منار عنبه:





- تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكبساعة بدلا من 300 راكبساعة، وتطوير مطار برج العرب لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.







- الوزارة قامت بـ413 رحلة خلال أزمة كورونا، لإعادة كافة العالقين، كما تم تركيب كاميرات خاصة بقياس الحرارة في جميع المطارات، كما أن مصر للطيران تعمل بنسبة 30% من معدل الحركة الطبيعية لها بسبب أزمة كورونا.





- مطار القاهرة أصبح الأول أفريقيا على مستوى الشحن الجوي، فحركة البضائع لمطار القاهرة ارتفعت لعام 2019 بنسبة 11.6 بالمائة، محققة 361.262 طن مقارنة بعام 2018، مع حصول كينيا على المركز الثاني بنسبة 4.6 بالمائة، وتراجع مطار جنوب أفريقيا ليصل للمركز الثالث وحصول أديس أبابا بإثيوبيا للمركز الرابع ومطار لاجوس بنيجيريا للمركز الخامس.





- الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار الـ24 ساعة، وعلى اتصال مباشر مع مجلس الوزراء.



- خفض سعر تذكرة الطيران الداخلي من 1800 جنيه إلى 1500 جنيه لمحافظة الأقصر، ووعد بإعادة النظر في أسعار التذاكر مرة آخرى لتشجيع السياحة الداخلية.



- التعاقد مع وزارة الصحة لايجار ثلاجة موتى، نظرا لأن الطائرت التي تذهب لسوهاج قليلة جدا فالجثامين القادمة من الخارج الى مطار القاهرة يتم حفظها في ثلاجة المطار حتى تنقلها رحلة متجهة الى سوهاج.





- تم افتتاح صالة كبار الزوار والمعروفة بصالة 27 بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة؛ ويأتي هذا التحديث مواكبا لما تشهده الدولة المصرية حاليا من طفرة كبيرة في مجال البناء والتنمية المعمارية لمختلف المواقع الهامة والمنشآت الحيوية.

