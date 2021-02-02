موعد مباراة برشلونة وغرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

يستعد فريق برشلونة لملاقاة غرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا الأربعاء، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر.









وشارك جميع اللاعبين في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة غرناطة، حيث عاد الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو ديست بعد تعافيه من الإصابة.









وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، ان جميع لاعبي الفريق الأول شاركوا في تدريبات البارسا، مما جعل المدرب رونالد كومان يشعر بالسعادة.









وأوضحت: عاد ديست من جديد وتدرب مع المجموعة في التدريبات الجماعية، بعدما خاض جلسة الإفاقة، ومن المتوقع ان يدخل قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة، أو أمام ريال بيتيس في الليغا بداية الأسبوع المقبل.









يذكر ان ديست تعرض للإصابة في نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو في 17 يناير الماضي، مما جعلته يغيب عن المشاركة في المباريات الماضية.



