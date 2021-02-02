وكيل طب الأزهر: مصر تجاوزت ذروة موجة كورونا الثانية (فيديو)

قال الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب بجامعة الأزهر، إن من أهم أسباب تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات؛ نتيجة اتساع دائرة المصابين خلال الموجه الثانية، معقبًا: "كل بيت كان في مصاب بكورونا".





وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها هي فقط من توجهت لتلقي العلاج بالمستشفيات، بينما هناك حالات إصابة بأعراض بسيطة يتم عمل عزل منزلي لها، مشددًا على أنه قد يكون هناك إصابات عالية ولكن حدة المرض أقل أو إصابات بدون أعراض، منوهًا بأن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية لكورونا.



