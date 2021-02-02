أبو ظبي الاسلامي يتلقي عرض لشراء أحد شركاته التابعة

أعلن بنك ابو ظبي الاسلامي اليوم الثلاثاء ان تلقي عرض للاستحواذ على أحد شركاته التابعة وهي الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وأوضح البنك في بيان صحفي لإدارة البورصة، أن تلقي العرض من شركة زيتا انفستمينت الإمارات، والتى طالبت فيه بشراء نسبة لا تزيد عن 90% من أسهم الشركة مع رغبتها الاستمرار قيدها في البورصة المصرية والحفاظ على حقوق الاقلية.

ويمتلك مصرف ابو ظبي الاسلامي حصة 9.04% مباشر وبنسبة 84.99% مباشر وغير مباشر.

وبلغ سعر شراء السهم المقدم من شركة زينا انفستمنت للاستحواذ على شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات 5.51جنيه بحسب بيان البنك.