



(tamwin.com) | رابط الاستعلام عن إضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقة التموين





الاستعلام عن إضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقة التموين يشهد محرك البحث العالمي جوجل من قبل المواطنين المصريين عن كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأمنية التي طال انتظارها من قبلهم حتى يتمكنوا من زيادة الدعم التمويني الحاصلين علية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.





اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أعلن الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن امكانية اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين للفئات المستحقة وهم “المطلقات والأرامل والحاصلين على معاش تكافل وكرامة” التي حددتها الوزارة، وذلك من خلال الدخول على الموقع المخصص دعم مصر دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، في ظل الظروف الراهنة التي تمنع التجمعات التي تعد بيئة خصبة لإنتشار فيروس كورونا المستجد.





خطوات اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

- الدخول على موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).

- الضغط على اضافة مولود جديد.

- ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الرقم القومي للشخص صاحب التموين ورقم بطاقته التموين.

- وأخيرا الضغط على ارسال.



