محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب ويوجه بعقد لقاء دوري مع الأهالي



رافق المحافظ خلال التفقد، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.



تفقد اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ميدان برج العرب القديم بعد الإنتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر العام الماضي، مشددًا على رئيس مركز ومدينة برج العرب بضرورة الإستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع مركز ومدينة برج العرب القديمة سواء الرئيسية أو الفرعية لتواكب مع الكم الكبير من أعمال التطوير الذي ستشهدها القرى والنجوع.وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجهًا رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها، كما استمع الشريف إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: "أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب".