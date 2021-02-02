محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب ويوجه بعقد لقاء دوري مع الأهالي
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:30 م
دينا حسن- محمد رجب
تفقد اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ميدان برج العرب القديم بعد الإنتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر العام الماضي، مشددًا على رئيس مركز ومدينة برج العرب بضرورة الإستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع مركز ومدينة برج العرب القديمة سواء الرئيسية أو الفرعية لتواكب مع الكم الكبير من أعمال التطوير الذي ستشهدها القرى والنجوع.
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجهًا رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها، كما استمع الشريف إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: "أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب".
رافق المحافظ خلال التفقد، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجهًا رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها، كما استمع الشريف إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: "أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب".
رافق المحافظ خلال التفقد، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.