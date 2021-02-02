خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:24 م
باتشيكو
باتشيكو
محمد زكي

حرص البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري العام.

وجاءت الجلسة بفندق الإقامة، للحديث عن نقاط القوة والضعف بفريق غزل المحلة، وتوجيه بعض النصائح للاعبي الفريق وتصحيح الأخطاء.

وعلم "الفجر الرياضي" أن باتشيكو وعد لاعبي الفريق بصرف مكافأة من جيبه الخاص في حالة تحقيق الفوز على غزل المحلة بملعبه.

وأعلن باتشيكو عن قائمة الفريق ، حيث جاءت تتضمن كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - ياسين مرعي

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي 

خط الهجوم:  أسامة فيصل - سيف جعفر 

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث تمكن الأبيض من تحقيق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

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