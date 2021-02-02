بعد الإعلان عن عطره .. عمرو دياب يتصدر المركز الأول على"تويتر"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تصدر الهضبة عمرو دياب، المركز الأول على موقع "تويتر" وذلك عقب ساعات قليلة من الإعلان عن عطره الجديد.


ويستعد دياب لتصوير اعلان عطره الجديد والذي سيطلقه لأول مره في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير.

الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك" وتشارك في الاعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.


يذكر أن أغنية وانا معاك تم طرحها في ألبوم يا أنا يا لأ، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي

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