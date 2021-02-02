تعيين "خالد عبد الله" مستشارًا قانونيًا لرئيس البرلمان العربي

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وافقت هيئة مكتب البرلماني العربي على تعيين المستشار خالد عبدالله الجارالله الحسيني، مستشارًا قانونيًا لعادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وجاءت موافقة مكتب البرلمان بناء على الخبرات العديدة التي يتمتع " الحسيني"، حيث يعمل كمحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز في دولة الكويت، وعضو جمعية المحامين الكويتية ومحكم بمركز التحكيم بها، ومحكم معتمد في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأمين العام المساعد للشؤون المالية باتحاد المحامين الخليجيين، فضلًا عن رئاسته وعضويته بعدد من منظمات المجتمع المدني.



وأعرب مكتب البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن المستشار خالد الجار الله الحسيني سيمثل إضافة نوعية في تطوير عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة، في ضوء ما يتمتع به من خبرات أكاديمية ومهنية متميزة.

ومن جانبه، أعرب المستشار خالد الجار الله الحسيني عن خالص شكره وتقديره لـ"العسومي" ولمكتب البرلمان العربي على الثقة الغالية التي أولاه إياها، متمنيًا أن يكون على قدر هذه المسئولية الكبيرة وأن يؤدي مقتضياتها على أكمل وجه.