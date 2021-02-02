مسؤول: بايدن يريد تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأمريكية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:14 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، يريد تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأمريكية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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