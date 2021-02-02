بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد .. تكريم فاروق الشرنوبى فى الاوبرا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة تكرم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى فى الحفل المقام الثامنة مساء الخميس 4 فبراير على المسرح الكبير وتحييه الفرقة الموسيقية  بقيادة المايسترو مصطفى حلمى  ومشاركة النجوم على الحجار ، مروة ناجى ، احمد سعد ، محمد الشرنوبى . 



يتضمن البرنامج  مختارات من الابداعات التى قدمها الشرنوبى على مدار مشواره الفنى الممتد منها انا طير في السماء ،  مكتوبلي اغنيلك ، على عيني ،  ضليت طريق القمر ، عاشق عيونك ،  لازم تنجرح ،  نفسي ، خد مني ،  ازاي تكون انت ،  بنت وولد ، انا كنت عيدك ، يا اسكندراني ، رمي رمشه ،  لم الشمل ، مرمر زماني ، اسف على الاحلام ، بحلم على قدي وادم وحنان . 



يذكر ان فاروق الشرنوبى احد اعلام التلحين الحديث والمعاصر ، من مواليد 4 فبراير 1951 في الإسكندرية ، تأثر في الحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية ، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004 ، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها ، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن مايزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.

أخبار تهمك

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 22 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع