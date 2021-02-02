تركيا تحضر لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:57 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

قال المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تحضر لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وسط استمرار عمليات التجنيد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتعتزم السلطات التركية، إرسال المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة في سوريا نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة.

 

وجاءت تلك المعلومات،على الرغم من أجواء التهدئة التي تعيشها ليبيا غداة العملية السياسية الجديدة بعد الاتفاق الليبي - الليبي.

 

وأشار المرصد السوري، إلى أنه تم حتى اليوم إرسال ما يناهز 18 ألف مرتزق سوري من بينهم 350 طفلاً، فيما عاد نحو 10750 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بحسب مصادر المرصد.

 

وكشف المرصد السوري، أن عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا كانت توقفت منذ أكثر من 20 يوماً بعد أن كانت آخر دفعة عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر الفائت.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا المرتزقة

أخبار تهمك

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 22 ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

المرصد السوري: تركيا جندت الأطفال للقتال في ليبيا (فيديو)

تركيا مستمرة في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا (فيديو)

تجنيد القُصَّر للقتال.. آخر جرائم أردوغان في ليبيا

عودة 1400 مرتزق إلى بلادهم.. هل تتخلص ليبيا من تركيا وعملائها؟

ورقة خطيرة لتنفيذ أوهام أردوغان.. ما هي خطورة المرتزقة السوريين؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع