مركز جسور بالأسقفية يقيم ورشة الأوريجامى للأطفال

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يقيم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر السبت المقبل السادس من فبراير ورشة بعنوان " فن الأوريجامى" وذلك فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لمدة يوم واحد.



تهدف الورشة إلى تنمية مواهب الأطفال واستغلال طاقاتهم الإبداعية فى تعلم مهارات جديدة وإتاحة الفرصة لقضاء أوقات فراغهم في نشاط جديد.



تتضمن الورشة التعريف بفن الأوريجامى وهل له أنواع أم لا وما هى أدوات الأوريجامى وتعليم الأطفال بكيفية استخدام الورق لتشكيل الأوريجامى وتُختتم الورشة بعرض نتاج الأشكال الذين قاموا بها الأطفال.

