مركز جسور بالأسقفية يقيم ورشة الأوريجامى للأطفال

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

يقيم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر السبت المقبل السادس من فبراير ورشة بعنوان " فن الأوريجامى" وذلك فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لمدة يوم واحد.

تهدف الورشة إلى تنمية مواهب الأطفال واستغلال طاقاتهم الإبداعية فى تعلم مهارات جديدة وإتاحة الفرصة لقضاء أوقات فراغهم في نشاط جديد.

تتضمن الورشة التعريف بفن الأوريجامى وهل له أنواع أم لا وما هى أدوات الأوريجامى وتعليم الأطفال بكيفية استخدام الورق لتشكيل الأوريجامى وتُختتم الورشة بعرض نتاج الأشكال الذين قاموا بها الأطفال.

أخبار تهمك

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 22 ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع