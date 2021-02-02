مائدة مستديرة بعنوان "بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي في عصر المنصات الرقمية".. اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنتي الإعلام ونائب مقررها الإعلامي جمال الشاعر ولجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، مائدة مستديرة بعنوان:"بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي في عصر المنصات الرقمية"؛ وذلك في تمام الواحدة ظهرا اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.


ويشارك بها"طبقًا للترتيب الألفابائي" كل من: أحمد الفقي، والدكتور حسين حسني، والدكتورة حنان يوسف، وراني فهمي، والدكتورة رانيا يحيى، وسارة رياض، وعمر عماد، وكريم بهيج، والمهندس محمد الحارثي، ومحمد يحيى، ومريم طارق، والدكتورة منى الحديدي، ومؤمن ممدوح، وندى غراب، وبحضور أعضاء لجنتي الإعلام والشباب بالمجلس، تدير المائدة: أنس الوجود رضوان منسق المائدة وعضو لجنة الإعلام. 

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

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