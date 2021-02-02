سامو زين يرد على سؤال بشأن تقليده لبعض المغنيين ومنهم محمد رمضان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال الفنان سامو زين، إنه يحمل شعار الحب والإنسانية والمحبة منذ 20 عامًا عبر الأغاني التي يقدمها، موضحًا أن هذه خطى الجميع يحتاجها بسبب الضغط النفسي الذي يمر به المصريين في تلك الفترة.


كما اختص سامو زين برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، بمقطع من أغنيته الجديدة "حرام عليك"، مؤكدًا أنه حاول عن طريق الأغنية البساطة والحب والمتبادل وأن يكون فيها نوع من الرومانسية لرسم الإبتسامة على وجوه المستمعين.


تابع الفنان أنه يحاول تقديم مزيكا مشتركة مع أجانب لمواكبة التطور في عالم الغناء والنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بالنسبة للصناعة الفنية، موضحًا أن أغنيته الجديدة التي اختص البرنامج  بجزء منها تأتي بمناسبة "الفلانتاين". 


أوضح سامو زين أنه يعتز بجميع الفنانين الذين يقدمون أنواع مختلفة من الغناء ومنهم الفنان محمد رمضان الذي قارن البعض بينهم، كما أنه يعتز بكل التعليقات التي تصل إليه ولكن جمهوره تعود على أنه يسعى للتغير في كل مراحله الفنية، لأنه كلما قدم الاختلاف كلما حرص على إسعاد جمهور أكبر وشريحة أوسع. 
كشف أنه قدم أغانيه بـ 12 لغة وأكبر فنان قدم أغاني بلغات مختلفة في العالم كان 15 لغة.

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