رئيس جامعة الفيوم: تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة أمريكانا - مصر



صرح أحمد جابر شديد، أنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الفيوم وشركة أمريكانا- مصر ستقوم الشركة بإنشاء منافذ توزيع لمنتجاتها داخل الحرم الجامعي، وتجهيز عدد من مظلات الجلوس للطلاب في أماكن محددة بحيث تتوافق مع الذوق العام وقواعد التنسيق الحضاري المتبعة داخل الحرم الجامعي.



فيما أشار أ.د خالد عطا لله، أن الشركة ستقدم منتجاتها للطلاب والعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، مع مراعاة وضع منافذ الشركة في أماكن التواجد الرئيسية للطلاب، وكذلك عدم المساس بالأماكن الخضراء، وأيضًا استخدام مواد إنشائية سابقة التجهيز وصديقة للبيئة.

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ شريف عبد المنعم، مدير العلاقات الحكومية وتنمية المجتمع (قطاع التغذية) بشركة أمريكانا- مصر، والأستاذ أحمد عزمي عطية، مدير عمليات البيع بقطاع التغذية بالشركة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة وذلك اليوم الثلاثاء.