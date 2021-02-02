الطفولة والأمومة بالقليوبية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لطفلة الختان

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أعلن مجلس الطفولة والأمومة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالة الصحية، الطفلة "ن.ع"، والتي نجت من الموت بسبب عملية ختان، بالقناطر الخيرية.



وقال الدكتور صبري عثمان، مسئول الطفولة والأمومة بمحافظة القليوبية، إن الطفلة نجت من الموت بأعجوبة، وأنه سيجرى عمل جلسات دعم نفسي لها حتى تتمكن من الاندماج مرة أخرى مع المجتمع.



وأوضح "عثمان" أن مجلس الطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة الصحية، وفور شفائها، سيجرى الدعم المعنوى والنفسي وسنفحص أيضا، إذا كانت تدرس أم لا لمساعدتها في التعليم، مؤكدًا أن المجلس هدفة دعم الأطفال وحمايتهم من أي مخاطر تؤثر فيهم.



كان قد تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن.ا" 15 عامًا بنزيف، إثر خضوعها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.



انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر إلى المكان، وتبين أن الأب "ا.س.ع" أخذ ابنته وأجرى لها عملية ختان على يد ممرض يدعى "م.س.ا" 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف نقلوها إلى مستشفى قليوب.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة.