قطع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية بسبب أعمال إحلال وتجديد

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه عن منطقة وادى القمر وطلمبات المكس، وذلك نظرا لاستكمال أعمال الاحلال والتجديد بالخط الناقل للمياة قطر 700مم.



وأفادت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه عن منطقة وادى القمر غرب المحافظة، وذلك لاستكمال أعمال الاحلال والتجديد بالخط الناقل للمياة قطر 700مم خلف سور شركة اسكندرية للبترول ترعه الخندق وذلك غدا الاربعاء فى تمام الساعه التاسعة صباحا.



وأشار البيان، الى أن عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح ستعود الخدمة بشكلها الطبيعى، وتهيب الشركة المواطنين تدبير كافة احتياجتهم من المياة لحين هذه الفترة وعودة المياة لطبيعتها.





على الجانب الاخر أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الشركات التابعة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالتجمعات الريفية المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا ضرورة اختيار أفضل الكفاءات لإدارة المنظومة بالشركات بفكر مختلف، لضمان تسيير الأعمال بأقصى سرعة، وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، أكد ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على ارتداء مهمات السلامة الوقائية، والتزام غطاسى الصرف الصحى بارتداء بدل الغطس التى توفرها الشركات، وتأمينهم بالكامل مع وجود متابع أو مشرف قبل نزولهم لأداء عملهم، مشددًا على ضرورة إدراج وتحديد مواقع الشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى على برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، ومراجعة التحليل الهيدروليكى والمخطط العام وفقا للاحتياجات الحالية.