قطع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية بسبب أعمال إحلال وتجديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه عن منطقة وادى القمر وطلمبات المكس، وذلك نظرا لاستكمال أعمال الاحلال والتجديد بالخط الناقل للمياة قطر 700مم.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه عن منطقة وادى القمر غرب المحافظة، وذلك لاستكمال أعمال الاحلال والتجديد بالخط الناقل للمياة قطر 700مم خلف سور شركة اسكندرية للبترول ترعه الخندق وذلك غدا الاربعاء فى تمام الساعه التاسعة صباحا.

وأشار البيان، الى أن عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح ستعود الخدمة بشكلها الطبيعى، وتهيب الشركة المواطنين تدبير كافة احتياجتهم من المياة لحين هذه الفترة وعودة المياة لطبيعتها.


على الجانب الاخر أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الشركات التابعة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالتجمعات الريفية المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا ضرورة اختيار أفضل الكفاءات لإدارة المنظومة بالشركات بفكر مختلف، لضمان تسيير الأعمال بأقصى سرعة، وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، أكد ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على ارتداء مهمات السلامة الوقائية، والتزام غطاسى الصرف الصحى بارتداء بدل الغطس التى توفرها الشركات، وتأمينهم بالكامل مع وجود متابع أو مشرف قبل نزولهم لأداء عملهم، مشددًا على ضرورة إدراج وتحديد مواقع الشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى على برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، ومراجعة التحليل الهيدروليكى والمخطط العام وفقا للاحتياجات الحالية.

أخبار تهمك

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ ساعة

خاص.. نكشف وعد باتشيكو للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ ثلث ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 22 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 20 ساعة

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

12:00 م

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

01:44 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع