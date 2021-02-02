السبت رشوان توفيق ومجدي ابو عميرة وسلوي عثمان نجوم مسلسل المال والبنون بواحد من الناس علي الحياة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس موعدكم مع الذكريات الحلوة ونجوم مسلسل المال والبنون في ضيافة الدكتور عمرو الليثي ، على شاشة الحياة ، و كواليس اشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية ، تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين و المشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا ، وشخصيات العمل  الذين  نذكر اسمائهم وحكاياتهم المثيرة . 


حيث يستضيف الفنانة الكبيرة رجاء حسين  و الفنان القدير رشوان توفيق  و الفنانة الكبيرة سلوى عثمان  و الفنان الجميل احمد شاكر عبد اللطيف  ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى ابو عميرة. 



انتظرونا في سهرة خاصة مع نجوم المال والبنون وعمرو الليثي السبت العاشرة مساءً علي شاشة الحياة

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