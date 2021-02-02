بالصور .. يحي خليل وإيهاب الأسيوطي في إفتتاح "لا للتنمر" بجاليري لمسات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

شارك عازف الجاز العالمي يحي خليل في إفتتاح معرض جماعي خيري بعنوان "لا للتنمر" لعدد من الفنانين التشكيليين بمصر والعالم العربي وذلك بقاعات جاليري لمسات بوسط البلد. 


يخصص جزء من دخل المعرض لصالح لصالح منطمة اليونسكو في مصر من اجل التصدي لظاهرة " التنمر". 


وتشرف على فعاليات المعرض الفنانة نرمين شمس وتواجد في الإفتتاح الفنان التشكيلي ايهاب الاسيوطي ،الفنان الفوتوغرافي مصطفي الشرشابي وعدد كبير من المهتمين بالفن التشكيلي ممن تفقدوا اللوحات والأعمال اليدوية على أنغام وعزف الموهبة الشابة خديجة نزيه.

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