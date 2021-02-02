روسيا تسجل 16643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 16643 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 17648 أمس، فيما قفز عدد الوفيات الجديدة من 437 أمس إلى 539 اليوم.

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 3 ملايين و884730، منها 74158 حالة وفاة.

 

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بأن 22372 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 3 ملايين و340545، مع بقاء 470027 حالة نشطة.

 

وواصل مؤشر الإصابات اليومي انخفاضه، في العاصمة موسكو، ليبلغ 1701 حالة بعدما كان عند 2037 أمس، مع ارتفاع الوفيات من 61 إلى 74.

 

وقد هبط عدد الإصابات الجديدة في بطرسبورغ، ثاني أكبر بؤرة للوباء في البلاد، من 1842 أمس إلى 1484 اليوم، في حين زاد عدد الوفيات خلال اليوم الماضي بواقع 65 حالة مقابل 53 في الإحصائية السابقة.

 

 

 

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