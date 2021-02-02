الإفتاء: أرباح البنوك ليست حراما ويجوز أخذها شرعا (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أرباح البنوك ليست حراما ويجوز أخذها شرعا، وجاء هذا الرأي بعد دراسة نصوص الشريعة الإسلامية.

وأشار "عمران"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن البنوك صورة جديدة من المعاملات لم تكن موجودة في عهد الرسول، موضحا أن وضع الأموال في البنوك من باب الاستثمار وليس الربا كما يدعي البعض، لافتا إلى أن الشرع الشريف يرغب في أن يدور الشخص أمواله بصورة صحيحة.

ووجه رسالة للمواطنين، "لا تضعوا أموالكم في مهب الريح، والبنوك ليس فيها شبهة، وإنما استثمار وتمويل، وتعاملوا مع البنوك وأنتم مطمئنين".

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