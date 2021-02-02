تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون

يتطلع فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز، عندما يلاقي ساوثهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء.





وتنطلق مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون على ملعب أولد ترافورد في العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع ان يدخل المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ارون وان بيساكا، هاري ماغواير، فيكتور ليندلوف، لوك شو.

خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، إديسون كافاني.





ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، من 19 مباراة، وله مباراتين مؤجلتين.



