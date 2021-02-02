67 انتصارًا و 166 هدفًا.. الزمالك يكتسح غزل المحلة في تاريخ المواجهات (أرقام)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 23 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني، ويسعى لتحقيق الفوز على المحلة وحصد النقاط الثلاث لزيادة الفريق مع المارد الأحمر والذي يغيب عن هذه الجولة لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

بينما يبحث فريق غزل المحلة عن تحقيق نتيجة إيجابية على حساب الزمالك لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تقابل الأهلي مع غزل المحلة في 109 مواجهة رسمية بمختلف البطولات بواقع (93 مباراة بالدوري الممتاز – 14 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري –  1 مباراة بدوري 6 أكتوبر)، حقق الفارس الأبيض 67 انتصارًا، مقابل 14 انتصارًا للفلاحين وحسم التعادل نتيجة 28 مباراة بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 166 هدفًا في شباك غزل المحلة خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك البيضاء 64 هدفًا.

أول مواجهة رسمية جمعت الزمالك مع غزل المحلة كانت في بطولة كأس مصر موسم 1950 / 1951، وفاز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة سجلها (عبد الكريم صقر "هدفين" - أحمد أبو حسين)، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في الدوري موسم 2015 / 2016 وفاز أبناء ميت عقبة بهدفين سجلهما (أحمد حمودي – إيمانويل مايوكا).

خرج الزمالك بشباك نظيفة في 60 مباراة خلال مواجهاته السابقة ضد "الفلاحين"، بينما حافظ فريق غزل المحلة على نظافة شباكه في 23 مباراة ضد "أبناء ميت عقبة" على مدار تاريخ مواجهاتهما في مختلف البطولات.

أكبر انتصار شهدته مباريات الزمالك وغزل المحلة، كان لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 6 / 1، وتكرر مرتين، الأولى في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 1957 / 1958، بينما الثانية كانت في الجولة الثانية من المسابقة المحلية موسم 2011 / 2012 ولم يستكمل الموسم.

ويعد حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هو هداف مواجهات الفريقين وسجل 8 أهداف، بينما عبد الحليم علي مهاجم الفريق الأبيض السابق هو الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين وخاض 14 مباراة.

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