مصرع أسرة كاملة باختناق داخل إحدى الفلل بالعبور

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لقي خفير وزوجته وطفليهما مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتهم باختناق داخل مسكنهم بإحدى الفلل في جمعية عرابي التابعة لمدينة العبور، وجرى نقل الجثث للمستشفى وفحص البلاغ لمعرفة أسباب الحادث وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور، يفيد تلقيه بلاغا بوفاة زوجين وطفليهما 11 عاما و8 سنوات، بإحدى الفلل بجمعية عرابي دائرة قسم العبور، وجرى نقل الجثث للمستشفى.



وقرر اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والأدلة الجنائية َ لمعرفة سبب الحادث وتولت النيابة التحقيق، فأمرت التحفظ على الجثث، وتكليف فريق البحث بالتحري عن الواقعة.