تفاصيل إصابة سائق تروسيكل بجروح قطعية في الدقهلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أصيب سائق تروسيكل بجروح قطعية بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية

حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول شخص لمستشفى دكرنس العام

وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين إصابة المدعو وليد عاطف، 31 سنه سائق مقيم بدكرنس مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر واخر بفروة الرأس
وبالتحقيق اتهم سمير السيد إبراهيم، 51 سنه، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة
كما تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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