تعليق باولو فونسيكا بعد فوز روما على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

تحدث باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما، أن فريقه لا يقف على أي لاعب في الفريق، وذلك عقب الفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









وقرر فونسيكا، استبعاد البوسني إدين دجيكو من التدريبات الجماعية والمباريات، في ظل حالة التوتر بينهما بسبب الخلافات العديدة.









وقال فونسيكا في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو "دجيكو؟ الفريق أظهر أنه لا يعتمد على لاعب واحد، روما يستجيب دائمًا بشكل جيد".









وتابع: "أقوى شيء في هذا الفريق، هو ما نستطيع فعله معًا، لدي مبادئ ترشدني وهي مهمة بالنسبة لي، ليس صحيحًا أنني طلبت من دجيكو، الاعتذار".









وأتم: "وضع المهاجم؟ سيكون لدينا الوقت للحديث عن ذلك، دعونا نفكر في تقييم ما قام به اللاعبون، وهذا أكثر أهمية".











