التنظيم والإدارة ينتهي من التسوية لعدد 889 موظفا بجامعة أسيوط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف ب "التسوية لعدد 889 موظفا بجامعة أسيوط. 

 وقال الدكتور صالح الشيخ إن العبرة في إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن الجدير بالذكر، أن الجهاز سبق أن أصدر منشورًا رقم 1 لسنة 2019، وطالب فيه كافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة، واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتي وإن تم استكمال بقية الإجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موظفا بجامعة أسيوط التنظيم والإدارة التسوية لعدد 889 اخبار الجامعة اخبار اسيوط

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ يوم

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ ربع ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 4 ساعات

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 20 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 20 ساعة

نجم ريال مديد يصر على الرحيل

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. "التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط التسوية بمؤهل أعلى

بشرة خير للموظفين .. التنظيم والإدارة يطالب الوحدات الإدارية باتخاذ إجراءات تسوية

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

التنظيم والإدارة يستعرض جهوده في ملف "التسوية"

"التنظيم والإدارة": انتهاء إجراءات تثبيت 397 موظفا متعاقدا

"التنظيم والإدارة" يستعرض جهوده خلال يوليو الماضي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع