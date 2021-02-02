الحكومة تستعرض موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع خطة الحكومة التشريعية الذي تضمن موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب في بداية فصله التشريعي الجديد، والتي لم ينته منها المجلس خلال فصله التشريعي المنقضي.

وتضمن عرض الوزير دراسة من ثلاثة محاور، يشمل المحور الأول مشروعات القوانين التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر، بشكل يلزم النظر فيها معًا للوقوف على معالجة تشريعية موحدة، أما المحور الثاني فخاص باستعراض الموقف النهائي لمشروعات القوانين الأخرى المتبقية بمجلس النواب، بهدف ترتيبها بحسب أولويات الحكومة بشأن تلك المشروعات، منها المشروعات الوارد في شأنها توجيهات رئاسية والمتعلقة بالمصالح القومية، لتصبح نواة لخطة الحكومة التشريعية بالفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، والمحور الثالث خاص بخطة الحكومة التشريعية المستقبلية بخلاف مشروعات القوانين المحالة بالفعل إلى مجلس النواب.
 

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