موسيماني:الأهلي يمثل قارة بأكملها وجماهير الأحمر اللاعب رقم 12

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري.


وأكد موسيماني، أن الأهلي على موعد مع خصم صعب في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والذي يمتلك عناصر قوية ومميزة قادرة على صناعة الفارق، وتحديدًا في خط الهجومؤ بالإضافة إلى خط الوسط.


وأوضح أنه قام بدراسة فريق الدحيل بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه عقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبي الفريق من أجل الاستعداد الجيد بلمباراة التي توقع أن تكون قوية للغاية.


وعبر عن سعادته بالدعم الذي يلقاه من جماهير الأهلي، التي يعتبرها اللاعب رقم 12 في الفريق، مؤكدا أن التركيز موجه فقط للحديث عن مباراة الدحيل، مؤكدًا أنه خصم قوي جدًا وعنيد، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.


وتابع، "الأهلي يمثل قارة إفريقيا بأكملها خلال البطولة، وليس الكرة المصرية فقط، وهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم طموحات كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة".

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