القبض على أب وطبيب أجروا عملية ختان لطفلة بالقناطر

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على أب وممرض، لإجرائهما عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد، وجرى نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن.ا" 15 عامًا، إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.



انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر، وتبين أن الأب ويدعى "ا.س.ع" أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدى ممرض يدعى "م.س.ا" 72 عاما وعندما أصيبت بنزيف نقلوها إلى مستشفي قليوب.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة.

