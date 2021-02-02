عمرو وهبة يشوق جمهوره ومحبيه بمسلسل "فى بيتنا روبوت".. بهذه الطريقة

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يحرص الفنان عمرو وهبة على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر عمرو وهبة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسلسل "فى بيتنا روبوت"، وعلق قائلاً"لذيذ".







يذكر أن مسلسل في بيتنا روبوت بطولة جماعية من بطولة هشام جمال وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة ودلال عبدالعزيز وشيرين، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الموجودين كضيوف للشرف، منهم دنيا سمير غانم وناهد السباعي وأوس أوس والعمل من تأليف ورشة كتابة ومن غخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.