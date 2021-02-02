رئيس الوزراء: جارٍ إعداد ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات

وأعرب رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، عن سعادته للنجاح الباهر الذى شهدته بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي، كما أعلت من اسم مصر في سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة النظير، ولاسيما أنها جاءت في ظل أزمة جائحة "كورونا"، التى لا تزال تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.
 
وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتم حاليا إعداد ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 212022، مشيرا إلى ضرورة قيام جميع الوزارات بالإسراع في مراجعة كافة احتياجاتها، وتقديم مشروعاتها في المواعيد المحددة؛ حتى يتسنى  الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة.

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