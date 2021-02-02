مستشفى عزل بالإسماعيلية: استقبلنا 598 إصابة مؤكدة في 50 يوما (فيديو)

قال الدكتور نزيه أحمد رفعت مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية، إن أعداد المصابين في الموجة الثانية لفيروس كورونا كان أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الموجة الأولى، وهو ما ترتب عليه زيادة عدد الأسرة، إذ زادت الحالات كثيرًا منذ نهاية شهر نوفمبر، وفتحت المستشفى قسم العزل في 10 ديسمبر حتى 21 يناير، على مدار 50 يومًا تقريبًا واستقبل نحو 1000 حالة، منهم 598 إصابة مؤكدة، تلقى 60 مريضًا منهم العلاج في المستشفى وعولج الباقون في المنزل.





وأضاف "رفعت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، "إصابات كبار السن كانت أكثر وأسوأ منها في الموجة الاولى وشكلت الأعراض التنفسية خطورة كبيرة على حياة المرضى، ولم يكن الأمر بنفس القسوة لدى الشباب وصغار السن، كما شهدت الموجة الثانية إصابات كثيرة للأطفال".



