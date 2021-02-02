مستشفى عزل بالإسماعيلية: استقبلنا 598 إصابة مؤكدة في 50 يوما (فيديو)
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:09 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور نزيه أحمد رفعت مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية، إن أعداد المصابين في الموجة الثانية لفيروس كورونا كان أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الموجة الأولى، وهو ما ترتب عليه زيادة عدد الأسرة، إذ زادت الحالات كثيرًا منذ نهاية شهر نوفمبر، وفتحت المستشفى قسم العزل في 10 ديسمبر حتى 21 يناير، على مدار 50 يومًا تقريبًا واستقبل نحو 1000 حالة، منهم 598 إصابة مؤكدة، تلقى 60 مريضًا منهم العلاج في المستشفى وعولج الباقون في المنزل.
وأضاف "رفعت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، "إصابات كبار السن كانت أكثر وأسوأ منها في الموجة الاولى وشكلت الأعراض التنفسية خطورة كبيرة على حياة المرضى، ولم يكن الأمر بنفس القسوة لدى الشباب وصغار السن، كما شهدت الموجة الثانية إصابات كثيرة للأطفال".
وتابع مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية، أن الموجة الثانية كانت قصيرة للغاية بالرغم من زيادة الأعداد، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان متوقعًا: "أغلقنا قسم العزل، لكن لدينا قسم طوارئ العزل لاستقبال كل الحالات، ولم نغلقه منذ الموجة الأولى، وخفضنا عدد الأسرة من 18 سريرا إلى 4 أسرة، لاستغلالها في المستشفى، وإذا زادت الإصابات في هذا الوقت عن عدد الأسرة، فإننا سنحولها إلى مستشفيات أخرى تعاقدنا معها".