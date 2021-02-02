برلماني: 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة




قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يحظى باهتمام غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك على المواطنين، سواء على صعيد المبادرات او القرارات، ومنها على سبيل المثال حملة 100 مليون صحة، قوائم الانتظار، التأمين الصحى الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة هذه الاهتمام في الموازنة العامة أيضا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الملف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، هناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعه، وهو ما يعكس قوة الدولة وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، متابعا:" المبادرات في ملف الحماية الاجتماعية غيرت حياة لمحدودى الدخل للأفضل".

وأشاد عضو مجلس النواب، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الفئات، وهو ما سهل عملية الحصول على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم كافة المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، حيث يتم توجيه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12٫5٪ للمرأة المعيلة والمطلقات فى برنامج تكافل وكرامة فقط، وأن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برامج الدعم النقدى فى الشرق الأوسط، وهذا بشهادة مؤسسات اجنبية،كما شهد ملف المعاشات طفرة غير مسبوقة وتم رفعها لحوالي 950 جنيه أساسى وهذا أمر لم يحدث من قبل، وكل هذه الإجراءات والقرارات والخطوات تهدف لتوفير مستوى معيشة أفضل للبسطاء ومحدودى الدخل.

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