اللجنة المنظمة: أولمبياد طوكيو سيقام "مهما كان تطوّر فيروس كورونا"

أكدت اللجنة المنظمة، أن أولمبياد طوكيو سيقام "مهما كان تطوّر فيروس كورونا"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.