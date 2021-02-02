الكهرباء : إنفاق 335 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة بنى سويف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:30 ص
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
الفجر الاقتصادي

إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففي نطاق محافظة بنى سويف  إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (800) الف مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 145 ) الف مشترك عن ما كانت عليه عام 2014 ،

وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى   2020 باستثمارات بلغت حوالى مبلغ وقدره (335) مليون جنيه تم من خلالها :

إضافة عدد (7) موزعات جديده ، وتنفيذ عدد (196) محول جديد واضافة قدرة 129.5م.ف.أ ، بلاضافه الى 161 كشك معدنى  ، وتركيب عدد (1768) عامود جهد متوسط وعدد ( 2495 ) عامود جهد منخفض ،

وتم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 279.5 كم كابلات و 166.7 كم موصلات ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال  بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى8.2 كم كابلات و 946.5 كم موصلات ،

وفى اطار حرص الدوله على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم  تنفيذ عدد (  117) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه بالمحافظة باجمالى تكلفه ( 85 )  مليون جنيه بطول  85  كم ،

وفى مجال مواكبه التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من اهم مشاكل العملاء فقد تركيب عدد (190) الف عداد مسبق الدفع وعدد ( 4000) عداد ذكى ، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة  بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمه ، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال  تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة ، و تطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة  .

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء الشبكة الكهربائية ببني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 19 ساعة

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مديد يصر على الرحيل

منذ ربع ساعة

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يستعرض مع رئيس مصر الوسطى ما تم تنفيذه خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠١٩

50 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى البحر الاحمر

أيمن حمزة: توجيه رئاسي بضرورة توفير الكهرباء بجودة عالية (فيديو)

"الكهرباء" تكشف عن مشاريع الربط مع دول الجوار (فيديو)

"الكهرباء" تكشف عن توجيه جديد للسيسي بشأن "الفواتير" (فيديو)

12 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع بورسعيد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

09:00 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع