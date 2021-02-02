الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة بهذه المناطق غدا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ناصحة بارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة النشرات الجوية يوميا لمعرفة تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة.  
 
وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
وقالت الأرصاد إن هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
 
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية
 
ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .
 
كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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