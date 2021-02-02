بعثة الأهلي تجري مسحة طبية جديدة غدٍاً الأربعاء استعدادا لمواجهة الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
تُجري بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.


وتأتي المسحة الطبية المنتظرة غدا وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة قبل المباراة الأولى بـ 24 ساعة في إطار البروتوكول الطبي الخاص المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.


وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية أمس داخل مقر إقامتها أيضا؛ من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع.

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