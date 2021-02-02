نجم ريال مديد يصر على الرحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني إيسكو نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه في الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل الحصول على فرصة اللعب بشكل أكبر.









وأفادت فضائية كواترو الإسبانية بأن إيسكو يشعر بالإهانة من قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بجلوسه بشكل متكرر على مقاعد البدلاء وعدم منحه أي دقائق للمشاركة أمام ليفانتي في المباراة الأخيرة.









وألمحت الفضائية الإسبانية أن إيسكو شاهد كيف شارك ماريانو دياز وسيرجيو أريباس نجم فريق الشباب في الدقائق الأخيرة أمام ليفانتي بينما ظل هو يشاهد المباراة من على مقاعد البدلاء.









أكدت الفضائية الإسبانية أنه بالرغم من أن سوق الانتقالات الشتوي سيغلق مساء اليوم الإثنين إلا أن إيسكو طلب الرحيل عن ريال مدريد على الفور، حيث يريد النجم الإسباني المشاركة بشكل أكبر من أجل الانضمام لقائمة المنتخب الإسباني والمشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة.









وأوضحت الفضائية الإسبانية أن العملية ليست سهلة وأن مسئولي الملكي يرون أن رحيله معقد للغاية في ظل تبقي ساعات قليلة فقط على نهاية الميركاتو الشتوي.









وأشارت الفضائية الإسبانية إلى أن إيسكو شارك منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة فقط في مختلف البطولات بواقع 483 دقيقة لعب، صنع خلالهم هدفًا واحدًا فقط.



