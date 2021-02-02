عبد الحفيظ: ٥ تغييرات خلال مباريات كأس العالم للأندية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على أن اللوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تمنح الفريق الحق في إجراء خمسة تغييرات خلال المباراة الواحدة بمنافسات البطولة.


وقال عبدالحفيظ: «نواصل العمل بشكل جاد في ظل  تركيز شديد من الجهاز الفني واللاعبين؛ استعدادا لمواجهة الدحيل المقبلة».


وأوضح أن معدل التركيز يرتفع بشدة مع الاقتراب من موعد المباراة، ويبقى الجميع على أتم الاستعداد لخوض مباراة الدحيل بقوة؛ من أجل تحقيق أهدافنا في البطولة.


يذكر أن الأهلي يلتقي الدحيل القطري بعد غدٍ الخميس في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة.


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