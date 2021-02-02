تغييرات جديدة تطرأ على المقصورة الداخلية لسيارة تسلا Model S (صور)

قالت شركة تسلا إن هناك مجموعة منا لتغيرات التي ستطرأ على المقصورة الداخلية لسيارة Model S.

ووفقا للصور المرفقة أسفل الخبر، تبين أن التغيرات تتمثل في التحول إلى شاشة عريضة، وهي أشياء شقت طريقها من سيارة Model 3، وبعضها الآخر جديد تماماً.





وكشفت شركة تسلا من خلال موقعها على الإنترنت أن تلك التغييرات ستصل إلى طراز X كذلك.

أما مقود السيارة فأصبح شبيهاً بمقود الطائرة، بدلاً من كونه مستديراً كما هو معتاد، كما أصبحت الشاشة الأمامية المركزية عريضة بقياس 17 بوصة بدلاً من كونها عمودية في السابق.

وأكدت تسلا أن شاشة السائق أصبحت بقياس 12.3 بوصة فوق المقود تماماً، معلنة أنها شاشة بقياس 8 بوصات في الخلف، ما قد يوفر المزيد من الترفيه، حيث يتمكن الركاب من لعب ألعاب السيارة المدمجة في الخلف بسهولة أكبر.