تسريبات.. آبل تعيد الماسح الضوئى لبصمات اليد في هاتفها الجديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
قررت شركة أبل إعادة الماسح الضوئي لبصمات الأصابع إلى هاتفها الجديد iPhone 13، بعد سنوات من العمل من دونه، حيث كانت تعتمد بدلاً من ذلك على Face ID.

ووفقا لما نقله موقع techradar، أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اثنين من موظفي Apple السابقين أكدوا أن الشركة تعمل على تقنية بصمة الإصبع في الشاشة وتفكر في تضمين كل من Touch ID و Face ID على الجهاز الجديد معا.
 
ووفقا للتسريبات، فإن هذا الأمر لن يكون بمثابة عودة إلى الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع التي تعمل بتقنية Touch ID القديمة فحسب، بل ستكون شاشة حديثة، بالإضافة إلى Face ID.

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