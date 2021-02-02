البحوث الفلكية: غرة شهر رجب السبت 13 فبراير وعدته 29 يوما

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1442ن حيث ستوافق يوم السبت بتاريخ 13 فبراير الجاري، وعدته ستكون 29 يوما.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة في الساعة 9:06 مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس 29 جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 فبراير الحالي (يوم الرؤية).

وأعلن أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار في السنغال. 

وأشار إلى أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة بـ 15 دقيقة، والقاهرة بـ 18 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين 14 - 19 دقيقة.

وكشف أن الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيغرب قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 2 - 26 دقيقة، وبذلك يكون يوم الجمعة الموافق 12 فبراير الحالي هو المتمم لشهر جمادى الآخرة الحالي.

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